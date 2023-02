Idoso é detido com réplica de pistola em farmácia no Aterrado - Diário do Vale

Idoso é detido com réplica de pistola em farmácia no Aterrado

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 13:07 horas

Segundo funcionários do estabelecimento, ele pediu que fizessem um curativo e disse estar armado

Volta Redonda – Um idoso de 69 anos foi detido com um simulacro de pistola em uma farmácia do bairro Aterrado, em Volta Redonda, nesta terça-feira (7). Segundo os agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar que atenderam à ocorrência, eles foram informados que o suspeito estaria armado e foram até o estabelecimento, onde os funcionários relataram que o homem entrou na farmácia pedindo que fizessem um curativo, e, em seguida, disse que estava armado e tirou a réplica da cintura, colocando-a sobre sua bolsa.

O homem foi conduzido à delegacia e liberado, enquanto a réplica ficou apreendida.