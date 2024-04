Idoso é detido por ser apontador do jogo do bicho em Mendes

Mendes – Uma ação coordenada pela equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de materiais relacionados à prática do jogo do bicho, na Rua Maria Caetana, no Centro.

Após receber denúncia sobre a presença de um indivíduo portando materiais destinados ao jogo do bicho, os policiais se deslocaram até o local indicado. Lá, conseguiram abordar um idoso de 77 anos, e apreenderam uma série de itens relacionados à prática ilegal.

Entre os materiais apreendidos estão: seis cédulas de R$ 10, totalizando R$ 60; uma cédula de R$ 5; quatro cédulas de R$ 2; moedas no valor de R$ 3,65; quatro talonários, sendo um virgem e os outros três com anotações de números e valores; 28 resultados de apostas do jogo do bicho.

O suspeito foi encaminhado para a 97ª DP, onde a ocorrência foi apresentada. Após prestar depoimento, o idoso foi liberado.