Idoso é esfaqueado em Barra Mansa por não aceitar trocar dois porcos por um cavalo

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 17:02 horas

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular Michel Floroschk, prenderam, na quinta-feira (16/12), um homem de 34 anos suspeito de esfaquear um idoso de 69 anos. O crime aconteceu no mesmo dia, no sítio da vítima, no bairro São Francisco, em Barra Mansa, após o homem ferido se recusar a trocar dois porcos por um cavalo.

“Eu (vítima) disse a ele que não trocaria, porque os porcos estavam encomendados e que ele não tinha cavalo algum. Ele pegou a faca que eu usava para cortar legumes para os animais e me esfaqueou várias vezes. Peguei um pedaço de madeira para me defender. Ele saiu correndo segurando a faca”, disse o sitiante.

O idoso recebeu atendimento médico após ser esfaqueado em várias partes do corpo e, em seguida, compareceu à Delegacia de Barra Mansa, onde prestou queixa contra o agressor.

Após sair da delegacia, a vítima deparou-se com o suspeito próximo sua casa.

“Ele (suspeito) estava esperando eu chegar à minha casa. Disse que, se desse parte dele na polícia, iria descarregar a sua arma em mim. Não disse nada diante as ameaças e sai de perto dele, temendo por minha vida, porque já tinha sido esfaqueado. Mas, ele passou a me perseguir e me ameaçando de morte” disse o sitiante.

A vítima ainda contou que o suspeito disse que iria a uma boca de fumo, denuncia-lo aos traficantes, porque ele estaria atraindo à polícia para o bairro, indo à delegacia.

Segundo o delegado, a intenção do suspeito era de que traficantes se revoltasse contra o sitiante, fazendo dele um inimigo do tráfico. Floroschk foi informado de que o agressor costuma andar constantemente drogado pelas ruas do bairro.

A vítima informou ao delegado que, o médico alertou que devido ao grau da lesão sofrida, ela poderia perde o movimento mão.

A filha do sitiante também compareceu a delegacia, onde informou que o pai e ela tinham sido ameaçados pelo suspeito. Em seguida, O delegado e um grupo de inspetores saíram em diligência e localizaram o suspeito no bairro Getúlio Vargas, também em Barra Mansa.

Segundo os agentes, ele estava alterado. O suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio e por coação no curso do processo, por ter ameaçado a filha do sitiante.