Idoso é preso por dirigir embriagado na Dutra

A caminhonete do motorista é da cor prata e possui placa de Barra Mansa. Nela, foi encontrada uma garrafa de cachaça pela metade. O condutor relatou ter tomado duas doses da bebida, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, desequilíbrio ao caminhar, odor etílico no hálito e fala arrastada. Ele teve seu veículo retido e CNH suspensa.

Barra Mansa – Um idoso foi preso, na noite deste sábado (1), por conduzir, embriagado, uma caminhonete na Via Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem apresentava dificuldade em manter o veículo na faixa de rolamento, muitas vezes invadindo o acostamento. Além disso, o carro seguia em velocidade reduzida. A abordagem aconteceu em frente a Unidade Operacional da PRF de Floriano, sentido São Paulo. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro e lá foi constatado o resultado de 0,66 mg/L, configurando o crime.