Idoso é preso por furtar arma de fogo de companheira em Paulo de Frontin

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 13:14 horas

Sobrinha da mulher teria chamado polícia e denunciado o companheiro da tia

Engenheiro Paulo de Frontin – Um idoso, de 77 anos, foi detido no fim da manhã desta terça-feira (30), por portar arma de fogo, após Policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar serem acionados por uma mulher, de 70 anos, sobrinha da companheira do idoso, para convencê-lo a deixar a casa da companheira dele, na Rua Sebastião Pereira Vendas, em Morro Azul, distrito de Engenheiro Paulo de Frontin.

De acordo com a PM, a mulher relatou que o idoso, além de companheiro cuidava da vítima na casa dela, mas o suspeito estaria em posse de uma arma registrada no nome da companheira e se sentia insegura para recuperá-la. A sobrinha teria acrescentado ainda que já havia ido a casa da tia anteriormente buscá-la para ficar sob seus cuidados.

Acompanhados do suspeito, os policiais realizaram buscas na casa do idoso, na Rua Dário Batista Goulart, e apreenderam um revólver, com registro, calibre 38 com 12 munições, sendo uma deflagrada. Os materiais apreendidos e os envolvidos foram levados para 98ª DP, em Engenheiro Paulo de Frontin.