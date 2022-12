Idoso é preso por uso de documento falso em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2022, 18:42 horas

Homem confessou ter pago R$ 500,00 na CNH falsa por indicação de conhecidos

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde deste domingo (18), um homem de 66 anos por uso de documento falso. Ele foi detido durante a Operação Rodovida, por volta das 16:40h na altura do KM-324 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O homem conduzia um Fiat Siena, vermelho com placa de São José do Barreiro (SP), quando foi abordado. Durante a verificação da documentação, foi constatado que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista possuía indícios de falsificação. Ao ser realizada consulta nos sistemas foi verificado que o homem não possuía CNH e o registro constante na CNH apresentada era inexistente. Ele disse aos agentes da PRF ter pago R$ 500,00 no documento falso.

Ele foi encaminhado para a Polícia Federal (PF) de Volta Redonda pelo crime de uso de documento falso (artigo 304 do CP – Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa).

Além de ser preso, o homem também foi multado em R$ 880,41 por não possuir CNH. O veículo estava no nome do condutor e não possuía restrições, estando em dia. O carro foi entregue a outro motorista devidamente habilitado.