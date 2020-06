Idoso morre após ser atropelado na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 09:56 horas

Barra Mansa – Um idoso, de 65 anos, morreu na noite de segunda-feira (01) após ser atropelado por um automóvel próximo ao km 290 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Floriano, Barra Mansa.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo, modelo GM/ASTRA, permaneceu no local. Ele informou que se deparou com um pedestre atravessando a rodovia e que não conseguiu parar ou desviar o veículo, atropelando a vítima, que morreu no local.

Segundo a PRF, o condutor acionou socorro médico e aguardou os agentes para atendimento da ocorrência. A identidade da vítima não foi divulgada. O condutor não apresentava qualquer sinal de embriaguez, mas em casos como esse é aberto processo por homicídio culposo. No decorrer dos procedimentos será comprovada a responsabilidade ou não do condutor.