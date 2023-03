Idoso morre atropelado na Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de março de 2023, 11:13 horas

Barra Mansa – Um idoso, de 72 anos, morreu atropelado em Barra Mansa na manhã desta segunda-feira (13). O acidente aconteceu no km 282, da Rodovia Presidente Dutra. A condutora do veículo, de 50 anos, não se feriu e permaneceu no local.

Um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) será elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência foi registrada na 90ª DP.