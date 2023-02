Idoso morre em acidente entre moto e bicicleta, em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 11:22 horas

Angra dos Reis – Um homem de 68 anos morreu em um acidente na manhã deste sábado (4), em um trevo da Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis. Ele estava em uma bicicleta e se envolveu em um acidente com uma motocicleta no Km 485, na altura do bairro Japuíba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso morreu na hora, enquanto o condutor da moto, um jovem de 21 anos, ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Geral da Japuíba.