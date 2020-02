Idoso morre espancado no bairro Três Poços em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 09:18 horas

Volta Redonda – Jaime das Neves Filho, de 60 anos, foi morto após ter a casa invadida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O crime ocorreu na Rua 12 do Colorado, onde ele e sua mulher, de 53 anos, sofreram espancamentos, resultando na morte do idoso.

A mulher foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista.

Os agentes da 93ªDP (Volta Redonda) estão investigando um possível caso de latrocínio, roubo seguido de morte.