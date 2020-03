Idoso morre no Hospital São João Batista com sintomas de coronavírus

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 10:16 horas

Volta Redonda – Morreu na noite deste sábado, 21, um idoso de 66 anos, internado com sintomas de coronavírus. Ele estava no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A causa da morte, porém, será confirmada através de exames laboratoriais, uma vez que existem doenças respiratórias com sintomas semelhantes, como a gripe H1N1.

De acordo com 0 secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, o resultado pode levar de seis a dez dias. Uma irmã do idoso está internada no mesmo hospital. Ela tem 67 anos e também está com sintomas respiratórios. O estado clínico da paciente é grave, porém estável. A idosa está em isolamento no hospital. Demais parentes dos pacientes se encontram em isolamento domiciliar, mas sem sintomas da doença.