Idoso suspeito de estuprar menina de seis anos é agredido em Barra Mansa

Barra Mansa – Um idoso, de 67 anos, foi agredido por populares, em Barra Mansa, por ser suspeito de estuprar menina de seis anos, neta de sua companheira. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia do município. O idoso foi denunciado pela mãe da criança quando ela foi atendida no Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom, que comunicou a Patrulha da Mulher, da Guarda Municipal.

Segundo a mãe, o crime teria ocorrido na madrugada de sexta-feira (13), na casa da família, na Vila Maria. Os fatos estão sendo apurados pela Polícia Civil.

A menina foi submetida a exame de corpo de delito, no IML (Instituto Médico Legal) de Volta Redonda.

A Patrulha da Mulher foi buscar o idoso para conduzi-lo a delegacia, quando foi avistado que ele estava sendo agredido pela população, que soube do acontecido. A Polícia Militar foi chamada.