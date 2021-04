Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 15:34 horas

Resende – O cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 foi ampliado para idosos a partir de 62 anos, que residem em áreas de fora da cobertura da Estratégia Saúde da Família, em Resende.

O cadastramento é realizado exclusivamente através do site www.resende.rj.gov.br e o morador deve acessar um formulário através do banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″. Os idosos a partir de 62 anos devem informar os seguintes dados no formulário: nome completo; data de nascimento; nome completo da mãe; CPF; número do cartão do SUS (opcional); endereço completo; telefone fixo (se tiver) e número de celular para contato via Whatsapp com DDD. Ao final, o munícipe envia os dados e aguarda o contato da Secretaria Municipal de Saúde.

Cadastramento exclusivo

O procedimento é voltado para os bairros que não possuem a cobertura dos postos de saúde (ESF) sendo os seguintes: Manejo; Alvorada; Vila Julieta; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro; Comercial; Jardim Tropical; Jardim Jalisco I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Terra Livre; Nova Liberdade; Sertãozinho; Boca do Leão; Bela Vista.

– Conforme o Ministério da Saúde envia novas doses da vacina contra a Covid-19, mais grupos prioritários são contemplados. Agora, o cadastramento para a vacina é para esses idosos a partir de 62 anos. Apesar da vacinação estar avançando aos poucos, ainda precisamos nos cuidar e seguir todas as recomendações, como o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Após o envio dos dados cadastrais a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato para agendar o dia e horário da vacinação. A resposta com o agendamento pode demorar alguns dias devido ao número de pessoas que está sendo vacinado. Caso o idoso enviou os dados via Whatsapp até o dia 26/03 não precisa se cadastrar pelo site, pois as equipes entrarão em contato em breve.