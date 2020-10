Idosos contam com rede de assistência especializada em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 18:08 horas

Volta Redonda– O Dia do Idoso comemorado nesta quinta-feira, dia 01, marca o dia em que o Estatuto do Idoso entrou em vigor, e é fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público.

Volta Redonda conta com uma rede de atendimento especializada para este público, coordenada pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh). A pasta é responsável pelo CEPAI (Centro de Pré-Atendimento ao Idoso) e ainda pelo “Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável”, de inclusão digital para idosos.

O CEPAI é um departamento de portas abertas à população idosa, seus familiares, além de pessoas que queiram fazer denúncia de maus-tratos. O local também recebe encaminhamentos de outras instituições de assistência aos idosos.

O serviço é especializado no acolhimento e atendimento psicológico, social e jurídico aos idosos em situação de violência. A conversa inclui esclarecimentos sobre o Estatuto do Idoso, conscientizam sobre os seus direitos e orientam sobre os tipos de violência sofridos por esta faixa etária.

Considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico; abandono; autonegligência; negligência; violência física, patrimonial, psicológica ou sexual.

O centro funciona na sede da Smidh, na Rua Antônio Barreiros, nº 232, bairro Nossa Senhora das Graças, e o atendimento é das 08h às 17h. Durante a pandemia os contatos por telefone também foram ampliados e podem ser utilizados pelos números: (24) 3339-9275, que é do CEPAI, e também pelo número da secretaria: (24) 3339-9215.

A chefe de Gabinete da Smidh e coordenadora de Políticas Públicas para Idosos da pasta, Lidiane de Oliveira Rodrigues, lembrou que o espaço ainda promove rodas de conversa, contação de histórias, atividades artesanais e oficinas da memória na comunidade.

– Estas atividades presenciais e em grupo estão suspensas por conta da pandemia da Covid-19. E, para manter o acompanhamento aos idosos assistidos continuamente pelo CEPAI, profissionais voluntários gravaram vídeos para serem enviados para casa destes idosos. Psicólogos, parapsicólogo, nutricionista, profissional de educação física, assistente social, advogado e fisioterapeuta passaram orientações, deram conselhos, atividades físicas, atividades lúdicas e dicas nutricionais – disse.

Volta Redonda ainda conta com o “Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável”, que oferece aulas gratuitas de inclusão digital para terceira idade. O curso, uma parceria com o Governo Federal, além de promover inclusão digital para idosos, também aborda temas como saúde, educação e mobilidade física na terceira idade. Assim como o atendimento nos Centro-Dias, o serviço está suspenso por conta da circulação do novo coronavírus.

Centro Dia Para Idosos, que funciona no Aterrado, tem como finalidade a oferta de ações que busquem a autonomia, a inclusão social, o pertencimento comunitário e a qualidade de vida da pessoa idosa. E o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos fica no Jardim Paraíba. A rede de atendimento ao idoso em Volta Redonda tem também o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o Conselho do Idoso.

Prevenção e tratamento de saúde

O idoso em Volta Redonda tem serviços especializados para prevenção e tratamento de saúde. A população idosa do município conta com a Academia da Vida, os grupos de convivência da Secretaria de Ação Comunitária, o programa Melhor Idade em Movimento, da Secretaria de Esporte e Lazer, com atividades suspensas por conta da pandemia; além da Policlínica e o Hospital do Idoso, implantado para atender exclusivamente esse público em dezembro de 2017.