Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 15:31 horas

Vacinação dessa faixa etária começa nesta sexta-feira, dia 09, nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 09h às 16h

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos de 68 anos, a partir desta sexta-feira, dia 09. A vacinação acontece nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 09h às 16h.

Os idosos devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.

Segunda dose

As segundas doses continuam sendo aplicadas nas mesmas unidades de saúde. As pessoas que tomaram a primeira dose no período de 12 a 21 de março estão tendo a segunda dose adiantada.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda a chegada de novas remessas de vacinas para realizar o primeiro drive-thru na Ilha São João, que está sendo preparada desde o início da semana para a nova modalidade de vacinação.