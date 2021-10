Idosos de Itatiaia que tomaram a 2º dose contra Covid-19 começam a ser vacinados com a 3º dose

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 18:18 horas

Itatiaia- Seguindo a determinação do Plano Nacional de Imunização, a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde, deu início à aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 para idosos acima de 60 anos que receberam a segunda dose há seis meses.

De acordo com a secretaria de saúde, a vacinação está acontecendo na Policlínica Municipal, das 09h às 11h30 e das 13h às 15h30. A aplicação do reforço é para as pessoas que tomaram a segunda dose há mais de seis meses, independente do imunizante usado no primeiro ciclo de imunização.

A campanha, em Itatiaia, até o momento, imunizou 463 idosos com a terceira dose.

– É extremamente importante que todos fiquem atentos ao prazo de 6 meses solicitado pelo Plano Nacional de Imunização. Mesmo que esteja na idade para receber a 3ª dose, mas não tenha os seis meses de intervalo completo, não poderemos imunizar – informou a coordenadora de Imunização, Andrea Millen Penedo.

Para receber a terceira dose, o morador contemplado deve ir à Policlínica Municipal, no Centro, na data e horário estipulado no cronograma e apresentar cartão de vacina, CPF, Cartão Nacional SUS e documento de identidade.

A segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação dos moradores. O município já cumpriu a vacinação em todos os grupos etários propostos pelo Plano Nacional de Imunização.