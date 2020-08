Idosos de Porto Real têm horário específico para irem aos supermercados

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 17:10 horas

Porto Real – O Decreto Municipal 2477/2020 da prefeitura de Porto Real permite o ingresso de idosos a supermercados e mercados no horário compreendido entre 8h e 10h. A medida tem objetivo dede reduzir os riscos de contaminação deste grupo etário pelo coronavírus (Covid-19), diante da sua vulnerabilidade reconhecida pelos órgãos de saúde pública.

A Procuradoria Geral do Município, por solicitação da Gerência de Fiscalização, emitiu um parecer que esclarece as restrições de funcionamento de atividades comerciais, no que se refere à circulação de idosos, em razão da condição de risco deste grupo para complicações decorrentes da pandemia de Covid-19.

Segundo dados do último levantamento apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, dos 12 óbitos registrados até segunda, 17 de agosto, nove são de pessoas na faixa etária entre 60 e 80 anos, o que reforça o fato de que os idosos fazem parte do grupo para complicações causadas pela doença.

A prefeitura de Porto Real destacou que as medidas acontecem em caráter temporário nesses tempos de pandemia, enquanto perdurarem as políticas de combate ao coronavírus.