Idosos de VR recebem curso sobre renovação da CNH

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu a diretora do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) Barra Mansa, Beatriz Vieira, e o coordenador de Desenvolvimento Profissional da entidade, Renan Paulino, na manhã dessa segunda-feira (3). Entre os assuntos tratados no gabinete esteve a retomada da autorização para que o Sest Senat volte a qualificar idosos para renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O assessor especial do prefeito, Rogério Loureiro, também participou da reunião.

Beatriz Vieira, agradeceu o apoio do prefeito Neto para que o Sest Senat ratificasse o convênio com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), que autoriza a entidade a ministrar o Curso de Atualização para Renovação de CNH aos condutores maiores de 60 anos. Ela esclareceu, no entanto, que neste momento, o Detran não está exigindo o referido curso para este público, cabendo ao condutor apenas o recolhimento do Duda e os exames de vista e psicológico para renovar a carteira.

“O Detran está atualizando a plataforma de cursos e o material didático e, assim que forem liberados, o Sest Senat dará continuidade ao convênio com o órgão”, explicou a diretora da entidade, Beatriz Vieira, lembrando que o curso de Direção Defensiva e Primeiros Socorros segue sendo ministrado para os profissionais associados à entidade.

O prefeito Neto ressaltou que o convênio entre o Sest Senat e o Detran garante mais uma opção para os idosos que precisam do curso de atualização para renovação da CNH. “Sem a autorização, esse público tinha apenas as autoescolas para fazer as aulas”, falou o prefeito, reforçando que a unidade, que fica em Barra Mansa, também atende os moradores de Volta Redonda.

Cursos profissionalizantes

Durante o encontro com o prefeito Neto, a direção do Sest Senat também anunciou a inauguração da “Borracharia Pedagógica”, no último mês de maio, para ofertar cursos para formação de borracheiro profissional (com alinhamento e balanceamento) e controlador de pneus, com prática nas linhas de veículos leves e pesados. Os cursos, que têm parceria com a Michelin, vêm para suprir a demanda no mercado de trabalho. As aulas são gratuitas para trabalhadores do setor de transporte.

O Sest Senat também oferta cursos gratuitos na modalidade EAD (Ensino à Distância) em diversos segmentos, como: gestão, transporte, saúde e mecânica. Os interessados devem acessar a plataforma digital da entidade no site www.sestsenat.org.br. O Sest Senat Barra Mansa fica na Rua João Brabo, número 05, no bairro Barbará.