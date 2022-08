Idosos do Lar dos Velhinhos em Volta Redonda são atendidos pelo projeto ‘Salão da Cidadania’

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 17:43 horas

Profissionais que integram curso da Smac cortaram os cabelos dos 70 assistidos da instituição na manhã desta quinta-feira

Volta Redonda- Os 70 idosos do Lar dos Velhinhos de Volta Redonda (LVVR) tiveram uma manhã muito especial nesta quinta-feira, dia 25. O projeto “Salão da Cidadania”, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), visitou a instituição e realizou o corte de cabelo de todos os assistidos.

A assistente social do LVVR, Andressa Lourenço Vidal, destacou que a ação é uma forma de aumentar a autoestima dos idosos.

“Estamos vindo de um momento muito difícil que passamos durante essa pandemia, onde os idosos ficaram totalmente restritos, e, por isso, não podiam receber pessoas para cortarem cabelo ou outro tipo de atividade. Com isso, a autoestima deles abaixou bastante. Os idosos gostam muito, também gostamos e os familiares adoram. É muito bom este serviço que o Cras (Centro de Referência em Assistência Social), através da Smac, oferece para a gente”, disse Andressa, explicando que apesar da SMAC ter disponibilizado o serviço mensalmente, a instituição preferiu que ele fosse realizado uma vez a cada dois meses, por conta da demanda.

O projeto social “Salão da Cidadania” é formado por profissionais que concluíram o curso de corte de cabelo ofertado pelo Programa de Capacitação Inclusiva e Produtiva, da Smac. Diariamente, o caminhão “Cabeleireiros da Cidadania” percorre os Cras de Volta Redonda, além de também participar de eventos promovidos pela prefeitura. Por mês, o projeto atende cerca de aproximadamente 2 mil pessoas.

“Sabemos o quanto um corte de cabelo pode mudar não apenas o visual, mas também a autoestima das pessoas. O projeto atende aproximadamente 500 pessoas por semana em diferentes bairros de Volta Redonda. Olha o tanto de pessoas que conseguimos impactar com esta ação, além, claro, dos profissionais que têm no projeto a oportunidade de iniciar e entrar para o mercado de trabalho”, destacou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte.

Agenda

Nesta semana, o caminhão do “Cabeleireiros da Cidadania” já esteve nos Cras dos bairros Ilha Parque, Candelária e Açude. Na sexta-feira (26), o serviço estará no Cras Nova Primavera. Já no sábado (27), no evento UniFOA + Social, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

A população também pode solicitar o serviço do “Salão da Cidadania”, por meio do Cras do bairro.