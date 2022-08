Idris Elba na África, contra o leão

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 19:51 horas

Filme de suspense na selva se beneficia das belas locações

O filme mais interessante na programação cinematográfica desta semana é “A Fera” com os atores Idris Elba e Sharlto Copley. O longa, que tem só uma hora e 33 minutos de duração, conta a história de um biólogo, viúvo, que resolve levar suas duas filhas para uma excursão na savana africana. Sem saber que um leão assassino anda comendo gente ali na região. Esse tipo de filme de suspense começou a fazer sucesso em 1975 com o célebre “Tubarão” do Steven Spielberg. “A fera” é basicamente um “Tubarão” em terra firme, com um leão mal encarado fazendo o papel do bicho assassino.

A direção de “A Fera” ficou a cargo do cineasta Baltasar Komákur, que levou a equipe toda para os parques nacionais da África do Sul e filmou tudo em cenários reais. De mentira só o leão assassino, que foi feito totalmente em computação gráfica. O melhor do filme são os cenários que transportam o espectador para uma África selvagem, mostrando os animais que ainda vivem nas poucas reservas de vida selvagem. Quem curte cinema vai se lembrar de um outro filme sobre leões assassinos, que era bem melhor do que este aqui. Estou falando de “A sombra e a escuridão” estrelado pelo Val Kilmer e o Michael Douglas no distante ano de 1994. Mas estamos em 2022 e temos que fazer o melhor com o que temos agora, na era do streaming e do cinema digital.

O ator sul-africano Sharlto Copley faz o papel de guia e amigo do personagem principal. Um sujeito que supostamente conhece a savana africana e vai garantir a segurança do pai e suas filhas. Copley é bem conhecido do público brasileiro devido a sua presença frequente nos filmes de ficção científica do diretor Neil Blomkamp, como “Distrito 9” e “Elysium”. Aqui ele faz o papel de um guia africano em seu país de origem, a África do Sul. Já Idris Elba é um excelente ator sempre mal aproveitado em mega-produções. Ele fez o papel do deus Heimdall, o guardião da Bifrost, a ponte do arco-íris, nos filmes do Thor e dos vingadores. O que foi uma grande piada despercebida pelo público. Afinal, na mitologia escandinava, Heimdall é o mais branco de todos os deuses nórdicos.

Mas não estamos aqui para falar das idiossincrasias do politicamente correto. Vamos voltar para a África e os leões. O roteiro do filme parte de uma premissa tirada de outro filme de tubarão. O Águas rasas” (2016) da loira Blake Lively. Em “Aguas rasas” a mocinha surfista viajava para uma praia remota na costa do México, para relembrar sua falecida mãe. E aqui o personagem do Idris Elba, o biólogo e naturalista dr. Nate Samuels, leva suas filhas para a savana africana para relembrar sua falecida esposa e mostrar para as meninas o lugar onde conheceu a mãe delas.

Tudo parece um sonho para a filha menor e sua irmã adolescente até aparecer o tal leão. E o sonho virar pesadelo. E aí o espectador precisa desligar o cérebro para curtir os sustos do filme. O leão faz coisas dignas de um super-herói como exterminar um grupo inteiro de caçadores ilegais armados com fuzis automáticos. O Predador, aquele caçador alienígena do filme do Arnold Schwarzenneger, não faria melhor. Mas o filme é curtinho, a fotografia é muito bonita e consegue prender atenção da plateia. Com um bom saco de pipoca e um refrigerante ele desce tranquilo.

Esta semana também temos a pré-estreia do longa de animação “O lendário cão guerreiro” que é sobre um cachorro que quer se tornar samurai no Japão medieval. Mas sobre isso comentarei na semana que vem.

Jorge Luiz Calife