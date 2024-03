IFRJ abre inscrições para cursos gratuitos em Paraty

Paraty – O Instituto Federal do Rio Janeiro (IFRJ), por meio da Prefeitura de Paraty, divulgou na terça-feira (12) o edital que anuncia a abertura do processo seletivo simplificado para cursos de formação inicial e continuada. Serão 160 vagas divididas em quatro áreas de aprendizagem.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Pequenina Calixto, das 10h às 19h, e vão até 28 de março.

Os cursos ofertados são os de cuidador de idosos, organização de eventos, assistente administrativo e condutor cultural local. Para cada área, o IF está oferecendo 40 vagas divididas entre ampla concorrência (AC), pessoa com deficiência (PcD) e negros e indígenas (NI). As aulas vão acontecer a partir de 8 de abril, no turno da noite, no mesmo local da inscrição.

Para se candidatar a uma vaga nos cursos oferecidos pelo edital, o candidato deve ter no mínimo 16 anos até a data da matrícula, além de ter completado o ensino fundamental e médio. A seleção e classificação dos inscritos que manifestarem interesse nas vagas serão por ordem de inscrição. Já o resultado será divulgado a partir das 13h na página do processo seletivo, no portal do IFRJ.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro ocupa 15 municípios no estado e atende mais de 18 mil estudantes com cursos de nível técnico e superior. O Centro de Formação e Economia Criativa (Cefec), parceria entre Prefeitura de Paraty e IFRJ, será inaugurado oficialmente em agosto de 2024.

Confira o edital

https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Processos%20Seletivos/2024/edital_07.2024_-_selecao_de_estudante_paraty_fic.pdf