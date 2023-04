Cursos superiores: IFRJ Campus Pinheiral abre processo seletivo para transferência externa

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 11:45 horas

Processo seletivo também é destinado a candidatos que já tenham um diploma de ensino superior e desejam fazer uma segunda graduação

Pinheiral – O Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Pinheiral está com inscrições abertas para cursos superiores gratuitos referente ao edital de transferência externa de estudantes e ingresso de portadores de diploma de graduação. São vagas para os cursos: Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Computação.

O processo seletivo se destina a candidatos que já tenham um diploma de ensino superior e deseja fazer uma segunda graduação, ou ainda àqueles que desejam transferir seu curso superior para o campus. As vagas são para o 2º semestre do ano letivo de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet até o dia 17 de maio.

Mais informações em www.ifrj.edu.br/pinheiral