IFRJ de Volta Redonda abre 228 vagas no Campus Aterrado

Volta Redonda – O IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) está com inscrições abertas para o processo seletivo para preenchimento de vagas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de maneira integrada ao Ensino Médio, para o ano letivo de 2024.

O processo seletivo vai preencher 120 vagas para o campus Volta Redonda, localizado no bairro Aterrado. As vagas são destinadas para o curso de Automação Industrial, divididas em dois modos de classificação: 50% das vagas para o Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas (grupos 1 a 8) e 50% para o de Ampla Concorrência (grupo 9).

A seleção será realizada com prova, na qual serão avaliados conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática, sendo 15 questões de cada disciplina, abrangendo conteúdo do Ensino Fundamental.

Somente poderá concorrer ao edital o candidato que, imprescindivelmente, tenha concluído o Ensino Fundamental e tenha, no máximo, 17 anos, até a data da matrícula.

A inscrição será realizada por meio do preenchimento do Formulário disponibilizado na página do Instituto SELECON até 17 de setembro.

Eletrotécnica e curso de EaD de Metrologia também com vagas abertas

O IFRJ também anunciou o processo seletivo para vagas relativas à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de forma concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, para o 1o e 2o semestre do ano letivo de 2024, disposto no site do IFRJ – https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-cursos-tecnicos-concomitantes-subsequente.

O processo seletivo de classificação de candidatos, mediante a realização de Sorteio Público Eletrônico, vai preencher um total de 72 vagas para o curso presencial de Eletrotécnica e 36 vagas para o curso EaD de Metrologia.

A classificação ocorrerá por meio de 2 sistemas de vagas: do total de vagas, 50% serão oferecidas para Ampla Concorrência (grupo 9) e 50% serão oferecidas para o Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas (grupos 1 a 8). As inscrições podem ser feitas até 3 de novembro de 2023 no site do IFRJ – https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-cursos-tecnicos-concomitantes-subsequente.