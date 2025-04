IFRJ de VR recebe R$ 500 mil para reforma de refeitório

Volta Redonda – O campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em Volta Redonda, vai receber um investimento de R$ 500 mil para a reforma de um espaço que será transformado no novo refeitório social da instituição. A verba foi confirmada durante visita do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ), a convite do deputado estadual Jari.

O novo refeitório atenderá uma demanda da comunidade acadêmica e será voltado a garantir melhores condições de permanência aos estudantes, muitos deles em situação de vulnerabilidade. O espaço será destinado ao acolhimento e à oferta de alimentação acessível, reforçando a importância da assistência estudantil no combate à evasão e no fortalecimento da educação pública.

“O acesso à educação vai além da sala de aula. Garantir um refeitório digno e funcional é garantir condições básicas para que os alunos possam estudar com dignidade. Esse é um compromisso que assumimos com a juventude e com a educação pública do nosso país”, afirmou Bandeira de Mello.

O recurso integra a Ação Orçamentária para funcionamento de instituições federais, que permite a manutenção de estruturas, aquisição de equipamentos e realização de reformas.