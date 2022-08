IFRJ oferece 1.782 vagas em cursos técnicos gratuitos

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 11:33 horas

Oportunidades em diversos municípios. Eletrotécnica, Farmácia, Guia de Turismo Mecânica e Petróleo e Gás, entre outros cursos

Rio – Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) que oferece 1.782 vagas para o ano letivo de 2023 em cursos técnicos gratuitos integrados ao nível médio. As oportunidades estão distribuídas entre os campi Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.

As vagas são para o primeiro semestre de 2023 e há oportunidades nos cursos de: Administração, Agroindústria, Agropecuária, Alimentos, Automação Industrial, Biotecnologia, Controle Ambiental, Eletrotécnica, Farmácia, Guia de Turismo, Informática, Informática para Internet, Mecânica, Meio Ambiente, Petróleo e Gás, Plásticos, Química e Segurança do Trabalho.

As inscrições devem ser feitas até o dia 04 de setembro, no site do INSTITUTO SELECON (www.selecon.org.br), organizador. Para participar é preciso ter concluído ou concluir este ano o ensino fundamental. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e o pagamento pode ser feito até o dia 05 de setembro.

Aqueles que têm dificuldade de acesso à internet podem realizar a inscrição nos postos presencias, cuja relação está disponível no edital. No ato da inscrição, o candidato deverá optar se vai concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC) ou as destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escola Pública.

A prova está prevista para 09 de outubro. Os inscritos farão uma prova objetiva de Português e Matemática. A classificação final da prova objetiva está prevista para o dia 25 de novembro. O ano letivo terá início em fevereiro de 2023.

Serviço

Cursos Técnicos IFRJ Integrado

Vagas: 1.782 vagas

Inscrições: até 04/09/2022, pelo site www.selecon.org.br

Taxa: R$ 70,00

Organizador: Instituto Selecon

Edital e informações: www.selecon.org.br