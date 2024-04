IFRJ Pinheiral divulga nota oficial sobre greve

Sul Fluminense – O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) campus Pinheiral divulgou nesta quarta-feira (3) uma nota oficial na qual informa que a greve deflagrada no dia 3 de abril permanecerá por tempo indeterminado.

A nota informa, ainda, que o calendário acadêmico não foi suspenso pela Reitoria. “Dessa forma, as aulas e as atividades letivas podem acontecer de acordo com a adesão (à greve, grifo nosso) ou não de cada professor ou professora”, diz o texto.

De acordo com a mensagem, os professores que aderiram à greve foram orientados a comunicar suas turmas. “Estudantes, pais e responsáveis, aguardem a manifestação dos professores”, diz a nota, acrescentando que cada “disciplina manterá seu dia e horário de aula, de acordo com o horário vigente”.

Na próxima terça-feira, dia 9 de abril, haverá uma reunião da Reitoria com o Sindicato para discutir a suspensão, ou não, do calendário acadêmico. Segundo o apurado pelo DIÁRIO DO VALE junto a estudantes do campus, a preocupação dos alunos, além da perda de aulas, é a possível suspensão do calendário acadêmico, que os fará ter aulas repostas durante o período de férias.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro (SINTIFRJ), as pautas da greve incluem a reestruturação das carreiras e recomposição salarial das perdas inflacionárias de técnicos administrativos em Educação (TAE) e docentes de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT); revogação de medidas trabalhistas promulgadas nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro; recomposição orçamentária da Educação Federal e revogação do Novo Ensino Médio.

A greve, que é nacional, abrange professores e funcionários técnico-administrativos dos Institutos federais de mais de 600 campi; Colégio Pedro II; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Benjamin Constant; bem como colégios e escolas federais vinculadas ao Ministério da Defesa.