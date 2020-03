IFRJ suspende aulas até a próxima terça-feira por conta do coronavírus

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 07:25 horas

Rio de Janeiro – O IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) divulgou que as aulas da instituição em todo o estado estão suspensas a partir desta sexta-feira (13) por conta do novo coronavírus (Covid-19). As atividades nos campi e na Reitoria tem previsão de retorno para a próxima quarta-feira (18).

As atividades extracurriculares também foram suspensas por tempo indeterminado. A medida preventiva sugere cinco dias por ser o tempo médio de incubação do vírus.

O IFRJ divulgou um protocolo em caso de suspeita e confirmação de Covid-19, com orientações para estudantes e funcionários da instituição. Ele orienta que alunos, professores e técnicos administrativos evitem viagens internacionais não essenciais. Também pede que a comunidade opte por reuniões virtuais, por videoconferência, webconferência e outros dispositivos a distância.