Igreja de Resende arrecada doações para ajudar famílias através do sistema ‘drive-thru’

Matéria publicada em 10 de abril de 2020, 10:49 horas

Resende – A Igreja da Cidade está utilizando o sistema “drive-thru” para arrecadar doações que vão impactar positivamente na vida de várias famílias de Resende. O sistema faz com que os atos de solidariedades sejam conscientes e seguros, sem afetar a segurança e saúde dos doadores e evita a propagação do coronavírus entre as pessoas. A igreja está recebendo arrecadação de alimentos, itens de limpeza e higiene pessoal entre todas as quintas-feiras e domingos, das 10h às 12h, e de 15h às 17h, na Avenida Jose Zolvino Coutinho, 100, no bairro Cidade Alegria.

As doações ajudam famílias cadastradas no ministério Cesta do Amor, promovido pela Igreja da Cidade, onde elas recebem auxílio por três meses.

– Temos várias famílias cadastradas no ministério Cesta do Amor. A igreja sempre teve esse ministério funcionando, mas com a suspensão dos encontros tivemos a ideia de fazer o “drive-thru” para continuar atendendo toda comunidade. As famílias são assistidas por três meses, havendo necessidade estendemos o período. Atendemos também com um kit emergência – explicou o pastor Felipe Tavares, acrescentando que a igreja também realiza orações à distância para todos que doam os alimentos.

Segundo o pastor, são entregues cerca de 15 cestas básicas por semana. Ao todo são 16 voluntários que ajudam na coleta das arrecadações, sendo divididos por duplas que a cada duas horas vão recebendo os mantimentos; todos equiparados com luvas e máscaras, sendo orientados a manter distância dos motoristas devido a nova pandemia.

Interessados em se cadastrar pra receberem esses kits ou em contribuir nas doações podem entrar em contato com a central de atendimento da igreja através do número 99993-5245.