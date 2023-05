Igreja realiza ação em quase 475 unidades educacionais de Volta Redonda e região

Matéria publicada em 20 de maio de 2023, 14:01 horas

Grupos de voluntários se reuniram na frente das escolas públicas e privadas

Volta Redonda – A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Volta Redonda – Ministério de Madureira, presidida pelo Pastor Rinaldo Silva Dias, realizou, neste sábado (20), uma ação de oração na porta das unidades educacionais de Volta Redonda e região.

A ação mobilizou boa parte da igreja e teve a participação de centenas de voluntários, que organizados em grupos de aproximadamente cinco pessoas alcançaram quase 475 unidades públicas e privadas.

O Pastor Presidente Rinaldo Dias, autor do projeto, explicou a estratégia da mobilização. “Nós dividimos os voluntários em grupos pequenos, os quais já se encontraram às 8 horas na porta de cada unidade previamente definida. No local eles realizaram um momento de oração pedindo a benção de Deus e cobertura espiritual sobre os funcionários, corpo docente, alunos, familiares e todos os envolvidos no processo educacional”.

Segundo ele, é função da Igreja de Cristo abençoar as pessoas. “Neste momento especial, a área da educação foi a escolhida por nós para receber esta oração e com certeza ser abençoada por Deus em suas vidas”, afirma.

Há uma semana a mesma igreja realizou um evangelismo na Avenida Amaral Peixoto. Foram entregues aos funcionários das lojas um kit de café da manhã com pão de queijo, achocolatado, café e uma mensagem evangelística. A ação alcançou quase duas mil pessoas.

De acordo com o Pastor, ainda há muito o que ser feito. “Estamos apenas começando, temos muito a fazer e contribuir com o crescimento espiritual de toda nossa cidade e região”, conclui Rinaldo Silva Dias.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira fica localizado na Rua Assembleia de Deus n° 156, bairro Laranjal em Volta Redonda. As reuniões acontecem às terças e quintas, às 19h. Às quintas também às 07h. Aos domingos, às 9h e 18h.