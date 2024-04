Igreja Universal realiza Caminhada do Amor em Barra Mansa

Barra Mansa – A Igreja Universal realizou a 8ª edição da Caminhada do Amor (The Love Walk) na manhã deste sábado (20), no Parque Municipal de Saudade, em Barra Mansa. O evento contou com palestras, atrações musicais e teve como objetivo fortalecer a comunicação entre casais.

Solteiros que participaram da Caminhada do Amor também experienciaram um momento dedicado a conhecer uns aos outros. O pastor Divino Gomes, um dos organizadores e professores do evento, comentou um pouco sobre as motivações e atividades da “The Love Walk”.

“A Caminhada do Amor (The Love Walk) foi idealizada no intuito de resolver as falhas de comunicação entre os casais que sofrem pela falta de diálogo. O evento contou com atrações musicais e uma palestra prática e descontraída e tivemos o momento especial para os solteiros se conhecerem”, relatou o pastor Divino Gomes.