II Escola em Movimento é realizado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 24 de outubro de 2021, 19:49 horas

Unidades da rede municipal de ensino receberam os alunos neste sábado (23), para um dia de muitas atividades especiais

Angra dos Reis – O sábado (23) foi dia de escolas abertas em Angra dos Reis. Nesta data foi realizado o II Escola em Movimento, estratégia que possibilitará a conclusão do calendário escolar da rede municipal de ensino, deste ano, ainda em 2021, conforme o previsto na legislação.

As equipes das unidades de ensino da rede deram continuidade às ações iniciadas durante a primeira edição do Escola em Movimento, realizado em 18 de setembro. Os profissionais promoveram atividades diferenciadas para receber os alunos, como: contação de histórias, jogos, culminância de projetos, música, arte, palestras com diversos temas, roda de conversa, passeio aos arredores da escola, pintura, oficinas pedagógicas e artísticas, aula para a realização da Prova Brasil e etc.

Ainda de acordo com o protocolo de segurança epidemiológica e sanitário que vem sendo seguido pela rede, os alunos participantes desta edição do Escola em Movimento foram aqueles atendidos no Grupo A, que tiveram a semana escolar presencial. Os serviços de alimentação e de transporte escolar funcionaram garantindo a participação dos estudantes.

– Hoje a necessidade legal de marcar o dia letivo ficou abaixo da vontade em realizar um dia escolar diferente, especial, lúdico, mágico e feliz. Da Educação Infantil a EJA, dos nossos bebês aos nossos alunos da melhor idade, passando por nossos alunos mais que especiais, todos aproveitaram cada atividade diferenciada planejada carinhosamente por gestores e equipes escolares. Parabéns a todos que transformaram o dia de nossos alunos e que venham mais edições do Escola em Movimento – declarou o secretário de Educação, Paulo Fortunato.