Ilha da Gipóia recebe ronda educativa - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2022, 11:12 horas

Com a participação de diversos setores, ação teve o objetivo de trazer mais segurança para o verão angrense

Angra dos Reis – A Ilha da Gipóia recebeu, neste sábado (17), uma ronda educativa realizada pela TurisAngra, Postura e pela Polícia Ambiental. Com a chegada do verão, a ação auxilia na segurança dos angrenses e turistas que vão aproveitar as belezas naturais do município durante a estação mais quente do ano.

O principal foco da ronda foi realizar uma abordagem educativa sendo voltada para a retirada das dúvidas e informar os banhistas, condutores de embarcações e comerciantes sobre suas obrigações e deveres, promovendo assim um verão mais seguro para todos.

– Esse é um trabalho educacional, por meio de orientações sobre o que pode e o que não pode ser feito, visando um verão feliz e seguro. Com esta ação, conseguimos informar todos aqueles que precisam, sem a necessidade de repreender ninguém – comentou o Presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Além da Gipóia, a ronda também passou por outras localidades com banhistas, são elas: Cataguases, Duas irmãs, Botinas, Piedade, Fazenda e Praia da Gruta.