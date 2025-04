Ilha Grande recebe Festival de Música e Ecologia

Angra dos Reis – Um dos mais tradicionais eventos culturais do estado do Rio de Janeiro, o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, chega à sua 22ª edição, celebrando mais de duas décadas de incentivo à arte e à conscientização ambiental. O festival será realizado de 4 a 6 de julho, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, produzido pela Prefeitura de Angra dos Reis. O cantor Lenine será a grande atração da sexta-feira de abertura. A programação completa será divulgada em breve.

As inscrições para os artistas interessados em participar do concurso estão abertas a partir desta quinta-feira (17) e seguem até o dia 16 de maio. A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio de um formulário on-line disponível no site www.angra.rj.gov.br.

Cada participante poderá inscrever até três músicas no Tema Livre e duas no Tema Ecologia. As composições devem ser inéditas e originais, tanto na melodia quanto na letra. Músicas que já tenham participado de outros festivais podem ser inscritas, desde que não tenham sido classificadas em edições anteriores do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande.

Neste ano, o processo de seleção musical contará com uma novidade: será dividido em duas fases. Na primeira, serão escolhidas dez composições de artistas de todo o Brasil, com exceção dos músicos de Angra dos Reis, podendo abranger ambos os temas (Livre e Ecologia).

A segunda fase será dedicada exclusivamente aos artistas de Angra dos Reis. Serão selecionadas cinco músicas — também distribuídas entre os dois temas — por meio de audições presenciais que ocorrerão nos dias 2, 3 e 4 de junho, no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres.

Das cinco músicas selecionadas na segunda fase, pelo menos duas devem ser, obrigatoriamente, de artistas residentes na Ilha Grande. As 15 canções classificadas (10 do Tema Livre e 5 do Tema Ecologia) serão divulgadas no site da Prefeitura no dia 6 de junho.

Assim como já foi feito no ano passado, cada autor com música classificada receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 2.000,00, destinada a cobrir despesas com hospedagem, transporte e alimentação. Desta vez o valor será pago até o dia 7 de julho de 2025, mediante o preenchimento de um formulário com a equipe de produção durante o evento.

O edital completo está disponível no Boletim Oficial do Município nº 2.108, publicado em 15 de abril de 2025, e pode ser consultado no site www.angra.rj.gov.br.

Premiação:

▪ Melhor música – Tema LIVRE – Prêmio Maestro Galloway

1º lugar: R$ 7.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 5.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 3.000,00 + troféu

▪ Melhor música – Tema ECOLOGIA – Prêmio Marcelo Russo

Vencedor único: R$ 7.000,00 + troféu

▪ Melhor intérprete

Vencedor único: R$ 7.000,00 + troféu