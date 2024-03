Ilha Grande recebe nova edição do XTERRA Brasil

Angra dos Reis – Mobilizando mais de 2 mil pessoas entre competidores amadores e profissionais na temporada de 2023, o XTERRA Brasil está de volta à Ilha Grande, distrito de Angra dos Reis, reconhecido como patrimônio mundial da Unesco.

Presente em mais de 47 países e com 19 anos de história no Brasil, o XTERRA Brasil retorna este ano na etapa de Ilha Grande entre os dias 22 e 23 de março. O circuito é cercado de águas cristalinas, solos rochosos e arenosos, obstáculos no meio dos percursos, visuais de planície, montanhas, praias, manguezais, restingas e lagoas que prometem deixar a experiência muito mais emocionante para todos os competidores e expectadores.

Para primeira etapa, o circuito conta com as modalidades de Trail Run 5, 10 e 21k, além do Triathlon MTB, Triathlon Swim e Triathlon Run. Na sexta-feira (22), no XTERRA Village, uma arena exclusiva para venda de produtos e confraternização entre os atletas, poderão retirar seus kits de forma exclusiva.

O evento conta com suas últimas vagas disponíveis no site https://xterrabrasil.com.br/portfolio-item/ilhagrande/.

Com seis etapas confirmadas para 2024, depois de Ilha Grande (RJ), o XTERRA desembarcará nas cidades de Bonito (MS), Ilhabela (SP), Caraguá (SP), Paraty (RJ) e finaliza em Búzios (RJ).