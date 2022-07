Ilha Grande recebe quadriciclo para policiamento

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 16:47 horas

Angra dos Reis – Nesta semana, PMs do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Provetá, na Ilha Grande, receberam um dos quadriciclos cedidos pela Polícia Militar para Angra no início do mês. O translado do veículo, do Centro à praia do Provetá, foi feito pela prefeitura.

O quadriciclo dará maior desenvoltura ao patrulhamento ostensivo desta importante parte da Ilha Grande, somando-se a outras ações do governo municipal e da PM, como a reabertura do DPO local, em fevereiro do ano passado. A comunidade do Provetá é estimada em cerca de 1.800 moradores, que, juntamente com turistas e demais visitantes, hoje pode ter mais tranquilidade com o policiamento 24 horas.

– A população local merece, pois, durante a ausência de policiamento, sofreu com a migração de marginais vindos de outras localidades. Aproveito ainda para agradecer ao tenente-coronel Jeferson Lourenço Bartalo, do 33º BPM, pela sensibilidade à solicitação do governo municipal para que a praia do Provetá recebesse um dos quadricíclos – disse o secretário de Segurança Pública do município, Douglas Ferreira Barbosa, que destacou que a prefeitura de Angra está disponibilizando um imóvel para nova base da Polícia Militar, desta vez no Areal, assim como outros foram disponibilizados para bases policiais na Banqueta, Camorim, Abraão, Provetá.

No dia 8 deste mês, além das inaugurações do DPO da Banqueta e da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Camorim, Angra recebeu novos veículos de policiamento, como carros blindados, motocicletas e três quadriciclos. Além do Provetá, o Abraão também recebeu um desses veículos. A destinação do terceiro quadriciclo está sendo definida e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do município, há a previsão da chegada de outros para o 33º BPM.