Ilha Grande: Saco do Céu sedia apresentação de projeto de Turismo Comunitário

Angra dos Reis – O Saco do Céu, na Ilha Grande, vai sediar neste sábado (25), das 17h às 23h, a apresentação do projeto de turismo de base comunitária Enseada das Estrelas e Suas Raízes, desenvolvido pela Associação de Moradores e Pescadores da Enseada das Estrelas (AMPEE), que abrange as comunidades de Freguesia de Santana, Saco do Céu, Praia de Fora e outras localidades próximas.

A iniciativa é financiada pela FunBio e tem o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio das secretarias de Cultura e Patrimônio; Agricultura, Aquicultura e Pesca; e a da Ilha Grande.

O objetivo do projeto é proporcionar aos visitantes uma experiência de intercâmbio, apresentando a Ilha Grande, em suas histórias e culturas, a partir do olhar de seus mestres e jovens.

O projeto apresenta quatro opções de passeios na região: Mariscagem no Saco do Céu; Cerco Flutuante e Abelhas Nativas no Saco do Céu; Vivência na Cachoeira da Feiticeira e Praia de Fora; e Freguesia de Santana. Além de almoço ou café da manhã caiçara, todos eles incluem rodas de conversa com moradores locais.

Durante o evento deste sábado haverá ainda o lançamento do livro “Narradores das Estrelas – Histórias de Ilha Grande”. Onze pesquisadoras caiçaras da Ilha Grande percorreram a região para construir um mapa de histórias. Nas páginas da publicação, o leitor vai encontrar 24 vozes de marisqueiras, pescadores, benzedeiras, mestres-artesãos e mestras-cozinheiras.

No evento deste sábado haverá ainda música ao vivo com o cantor Luís Perequê e o Trio do Brão.