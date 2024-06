Ilha Grande sediará Festa de São Pedro

Angra dos Reis — A comunidade católica da Praia da Longa, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, juntamente com a Diocese de Itaguaí/Paróquia São Sebastião da Ilha Grande, está preparando a tradicional Festa de São Pedro.

O evento, que será realizado no dia 29 (sábado), às 15h na Praia Longa, contará com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis e terá uma procissão marítima, missa e apresentação do cantor de forró Alan e seus teclados.

Trajeto da procissão marítima

Segundo os organizadores, os barcos da procissão sairão por volta das 15h e vão até a Praia Grande e Araçatiba, retornando em seguida para a Praia Longa.

Logo após a procissão, será realizada uma missa na capela São Pedro. Na sequência, haverá um leilão de tortas e demais pratos preparados pelos organizadores, além de diversos itens.

A festa religiosa é uma tradição local com mais de 100 anos.

— Eu era pequena quando a minha tia fazia essa festa. Aí ela saiu da ilha e quem assumiu a organização foi meu tio, com algumas outras pessoas. Eu participo da realização há mais de 20 anos. Ficamos alguns anos sem fazer a festa, por conta da pandemia e de outros problemas, mas estamos retornando com ela neste ano. É uma festa maravilhosa. Agradeço por terem confiado a mim a organização do evento–disse Deyse da Silva Oliveira, da comunidade local.