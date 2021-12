Iluminação de LED chega a duas das principais vias do bairro Vila Americana, em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 16:37 horas

São 85 pontos para melhorar a luminosidade e aumentar a sensação de segurança na região

Volta Redonda – As equipes responsáveis pela implantação das lâmpadas LED em Volta Redonda iniciou nesta quinta-feira, dia 16, a troca das luminárias no bairro Vila Americana. No total serão contemplados 85 pontos de luz nas ruas Argentina e Des. Ellis Hermydio Figueira, como parte desta etapa do projeto de iluminação, que vem avançando para o interior dos bairros. Em breve, novas vias da Vila Americana receberão melhorias na iluminação. Os próximos pontos a serem atendidos com lâmpadas LED são a Praça Sávio Gama, no Aterrado, e parte da Rua 27, na Vila Santa Cecília.

A segunda fase do projeto de iluminação de LED no município já conta com 350 novas lâmpadas do modelo em vias e espaços públicos da cidade. Esses modelos estão substituindo as lâmpadas de vapor de sódio e metálicas (amarelas), proporcionando mais de R$ 120 mil em economia aos cofres públicos, além de maior luminosidade e sensação de segurança.

As equipes já instalaram as novas luminárias em vias de grande fluxo de veículos e pedestres nos bairros Sessenta, Centro, São Lucas, Vila Santa Cecília, Conforto e Aterrado. Nesta fase do projeto, serão instaladas mais de 500 luminárias, com investimento de aproximadamente R$ 450 mil (recursos municipais).

Primeira etapa trocou mais de 2 mil lâmpadas

A primeira etapa contemplou as regiões dos principais centros comerciais, como vias da Vila Santa Cecília – incluindo o chafariz e a Praça Brasil; a Avenida Amaral Peixoto e transversais, no Centro; as avenidas Antônio de Almeida e Sávio Gama, no Retiro; avenidas Paulo de Frontin, Lucas Evangelista e 7 de Setembro, no Aterrado; e Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no trecho entre o bairro Niterói e a entrada do Belmonte. Ao todo, 2.130 lâmpadas foram trocadas.