Luciana Cruz tem 40 anos, é nordestina, mãe, esposa e evangélica, traz uma abordagem suave sobre a importância da imagem pessoal em um mundo cada vez mais conectado. Com uma trajetória profissional anterior como gerente de loja e uma habilidade natural para vendas, ela descobriu sua paixão pela consultoria de imagem e estilo. Agora, seu objetivo como consultora é tornar esse serviço acessível a todos, ajudando as pessoas a descobrirem sua confiança e autenticidade através da imagem que projetam.

A abordagem da colaboradora do DIÁRIO DELAS sobre a importância da imagem pessoal em um mundo conectado destaca não apenas sua relevância profissional, mas também sua influência nas interações pessoais e na autoestima. Sua visão ressalta a necessidade de uma presença online autêntica e coerente, refletindo os valores e objetivos individuais. Em um mundo onde a imagem pessoal é uma moeda de valor inestimável, seguir os conselhos de especialistas como Luciana pode ser a chave para um futuro promissor. Luciana Cruz ressalta a importância de uma imagem pessoal autêntica e coerente no ambiente digital. Como você se define online e de que maneira você se apresenta aos seus seguidores?

Investir na construção de uma marca pessoal autêntica é um compromisso que Luciana enfatiza como essencial. Ela destaca a importância do autoconhecimento, consistência e autenticidade na criação de uma imagem pessoal sólida e coerente. Além disso, ressalta que a presença online, seja em redes sociais profissionais como LinkedIn ou em plataformas mais pessoais como Instagram, deve refletir a verdadeira essência do indivíduo. A consultora adverte sobre os perigos de criar uma imagem falsa online, alertando que isso pode minar a confiança e a credibilidade do indivíduo. Em um mundo onde a conexão digital é onipresente, cultivar uma imagem pessoal autêntica é uma estratégia crucial para abrir portas, construir relacionamentos sólidos e impulsionar o sucesso profissional e pessoal.

No contexto profissional, Luciana ressalta que a imagem pessoal vai além da aparência física. Ela engloba a maneira como um indivíduo se apresenta online, incluindo sua reputação digital e sua capacidade de se comunicar de maneira eficaz. Profissionais que conseguem alinhar sua imagem pessoal com suas competências e valores têm mais chances de se destacar em um mercado de trabalho competitivo.

