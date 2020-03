Imagens mostram cratera avançando pela RJ-155 entre Barra Mansa e Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 11:48 horas

Angra dos Reis – A cratera que surgiu no último domingo, dia 1, próximo ao quilômetro 18 da RJ-155, na serra, quase na entrada de um dos túneis, segue em expansão. Uma comparação entre as primeiras imagens do buraco gigante e outras feitas nesta terça-feira, dia 03, mostra como a terra continua a ceder no trecho.

No domingo, o buraco tinha seus limites antes da faixa divisória entre as pistas de descida e subida da serra. Nesta terça, a imagem mostra que a faixa contínua já foi alcançada.

Com as chuvas intermitentes, o buraco foi aumentando gradativamente até atingir quase metade da pista nesta terça-feira, dia 3. A Polícia Militar está no local e somente um veículo passa por vez, pelo acostamento que sobrou.

Técnicos do DER-RJ (Departamento de Estradas e Rodagens) já estiveram no local e um laudo preliminar foi preparado. Ainda nesta terça deve ser decidido se haverá necessidade de interdição total da pista.