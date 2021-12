Implantação de centro de reabilitação na Arena Esportiva avança em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 10:17 horas

Licitação para obra que vai realocar o CER III acontecerá no próximo dia 20

Volta Redonda – Nos mesmos moldes do funcionamento do Estádio Raulino de Oliveira, que une a parte esportiva ao complexo de saúde, a Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, localizada no bairro Voldac, em Volta Redonda, também passará por uma reforma que vai permitir a instalação do Centro Especializado de Reabilitação (CER III) e a implementação da oficina ortopédica, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em um dos prédios do complexo esportivo – o outro edifício abriga a secretaria de Esporte e Lazer (Smel). A licitação da obra está marcada para o próximo dia 20 de dezembro e o investimento previsto é de R$ 5.830.072,03. A obra está prevista para durar aproximadamente 10 meses.

Além de Volta Redonda, o Centro Especializado de Reabilitação também atende pacientes com deficiências visual, física e intelectual de outros 12 municípios da região. Atualmente, os serviços do CER são oferecidos em um prédio do antigo Hospital Santa Margarida, além do Follow Up e o Polo de Ostomizados, que funcionam em locais separados. O objetivo é unir as atividades no prédio 1 da arena, que atualmente se encontra vazio.

“Essa união dos espaços é o que preconiza o Ministério da Saúde. Será um enorme ganho para as equipes que desenvolvem o trabalho, que terão um espaço maior e mais adequado, e para os pacientes atendidos, que terão os serviços de reabilitação em um só lugar e com mais recursos”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Funcionamento



Para abrigar o CER III, os espaços do prédio 1 da arena serão redivididos e construídos mais de 30 consultórios e salas, criadas novas instalações elétrica e hidráulica, além dos novos aparelhos de ar-condicionado que serão instalados.

São cerca de 2.100 m² e em cada andar vai funcionar em uma especialidade. O térreo vai abrigar o Polo de Ostomizados e os consultórios especializados (oftalmologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, pediatria, odontologia), além da oficina ortopédica.

O segundo andar contará com o atendimento do Follow Up – centro de referência para crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual, com consultórios de pediatria, fonoaudiólogia, psicologia, assistência social, salas de fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo.

E o terceiro pavimento terá o atendimento para reabilitação física, intelectual e visual, contando com consultórios, salas de fisioterapia, integração sensorial, propriocepção, orientação visual de mobilidade, atividade de vida prática (AVP) – espaço que simula os ambientes de uma residência – e ginásio terapêutico.

“Hoje temos uma sala de integração sensorial, que é uma das mais importantes, e na arena serão cinco salas dessa. Teremos a sala de AVP, que contará com cama, geladeira, fogão. Existe um tipo de terapia em grupo, na qual o indivíduo entra pela manhã e só sai à tarde, passa o dia inteiro lá reabilitando. Numa dessas reabilitações, entra essa questão de ele levantar da cama, abrir uma geladeira, e essa sala agora na arena vai resolver pontos importantes”, explicou o coordenador do CER III, Vladimir Lopes de Souza.

Além do projeto arquitetônico da obra, foi feito outro dedicado exclusivamente às questões de acessibilidade e que prevê mapa tátil para deficiente visual, piso tátil, sinalização adequada, etc.

“Conseguimos criar o Estádio da Cidadania, com diversos serviços de saúde que tornaram Volta Redonda referência, e agora vamos levar essa proposta para a Arena Esportiva. É importante aproveitar melhor aquele espaço, oferecer um atendimento melhor à nossa população. Vamos voltar a ser referência na saúde, assim como em outras áreas”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.