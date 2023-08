Importunação sexual: PRF deflagra Operação ‘Não se Cale’ na região  

Sul Fluminense – Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram nesta quinta-feira (10), uma série de ações e operações para combater o crime de importunação sexual, principalmente em ônibus. Segundo um levantamento do órgão, no Estado do Rio ocorrem cerca de cinco casos diários, colocando em risco a integridade das passageiras no transporte coletivo.

A Operação ‘Não se Cale’ foi deflagada no Posto da PRF, localizado na Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, Barra Mansa, no Sul do Estado do Rio, com foco no respeito aos Direitos Humanos, ações de esclarecimentos e orientações sobre o crime de importunação sexual e como denunciá-lo.

Os agentes realizaram minipalestras para os passageiros e motoristas de ônibus abordados para conscientizá-los sobre o crime e quais os procedimentos e providências devem ser adotados em apoio às vítimas e contra os autores.

A PRF disponibiliza o número de emergência da PRF (191) para denúncias.

“Conforme levantamento estatístico, no Estado do Rio de Janeiro ocorrem quase 5 casos de importunação sexual por dia, o que mostra a importância de se combater este crime”, disse um policial rodoviário. Cerca de 200 pessoas que estavam nos receberam as orientações.