Importunadores sexuais são detidos em Volta Redonda

Volta Redonda – Dois homens foram autuados por importunação sexual entre sexta-feira (23) e sábado (24). No caso mais recente, ocorrido no sábado, um idoso de 67 anos foi detido por agentes do programa ‘Volta Redonda Presente’ por ter mostrado as partes íntimas a uma mulher.

O caso aconteceu na Rua 23, onde a vítima, de 26 anos de idade, estava. De acordo com a ocorrência, o suspeito estava dentro de um táxi quando mostrou a genitália a ela. Uma testemunha foi encaminhada à 93ª Delegacia de Polícia, junto às partes envolvidas, para esclarecer os fatos.

Após ser informado de seus direitos constitucionais, o idoso foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi autuado por importunação sexual, sendo liberado em seguida.

No caso de sexta-feira (23), a vítima foi uma adolescente de 17 anos, importunada por um homem de 56 anos. O assédio aconteceu à noite, dentro de um ônibus que trafegava pela Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro. Populares, ao perceberem o que estava acontecendo, acionaram a Polícia Militar, que prontamente compareceu ao local.

O homem foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por importunação sexual, cuja pena é de um a cinco anos de reclusão.

Saiba o que é importunação sexual e como denunciar

No enfrentamento ao crime de importunação sexual, é preciso compreender as nuances que distinguem esse tipo de conduta, na maioria das vezes direcionada a vítimas do sexo feminino em locais públicos ou transporte coletivo. A prática é caracterizada por atos de natureza sexual realizados sem o consentimento da vítima, visando a satisfazer o desejo próprio ou de terceiros.

Apesar de relacionados, os termos ‘atos obscenos’ e ‘importunação sexual’ possuem diferenças significativas. Os atos obscenos referem-se a práticas de natureza sexual realizadas em público, mas sem um direcionamento específico a alguém. Já na importunação sexual, essas práticas são dirigidas a uma pessoa específica.

Beijos roubados, brincadeiras libidinosas, toques íntimos, masturbação em público, ejaculação em outra pessoa, entre outras atitudes, são consideradas importunação sexual e devem ser denunciadas.

Para denunciar casos de importunação sexual, seja como vítima direta ou testemunha do ocorrido, pode-se recorrer à Guarda Municipal, à Delegacia de Polícia ou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para registrar o boletim de ocorrência.

Para uma denúncia ágil, os números 180, da Central de Atendimento à Mulher, e 190, da Polícia Militar, são as alternativas.

Caso a vítima possua evidências do crime, como gravações em vídeo ou peças de roupa que possam comprovar a ejaculação, por exemplo, é importante entregá-las às autoridades. Essas