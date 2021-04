Inauguração de loja da Havan em Resende está prevista para 20 de maio

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 14:25 horas

Resende – Uma nova loja da Havan está prevista para ser inaugurada em Resende no dia 20 de maio, segundo assessoria da empresa. As obras da nova loja estavam na reta final no município desde março deste ano. O dono da rede, Luciano Hang, visitou as obras da nova loja, localizada no bairro Paraíso. A nova loja gerará 200 empregos com funcionamento da obra, além dos 300 empregos diretos já gerados com a construção civil, segundo a prefeitura de Resende.

Interessados em trabalhar na loja, podem cadastrar currículo no site da Havan, pelo link. De acordo com a rede, os requisitos e qualificações são: ter 18 anos ou mais, Ensino Médio Completo, simpatia, comprometimento, foco no cliente, humildade, ética e atitude.

Havan

A prefeitura de Resende confirmou a abertura da loja da Havan em dezembro do ano passado. O grupo varejista recebeu o alvará, que permitiu a construção da futura loja no município, no final de janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a previsão é que a loja seja inaugurada ainda no primeiro semestre.

– Mais uma vez venho aqui compartilhar nossa felicidade em saber que, com mais essa obra, muitos empregos foram gerados e muitos outros ainda estão por vir!! Agradeço aos empresários pela confiança em nosso município e por acreditarem no potencial de desenvolvimento de Resende – concluiu Diogo Balieiro nas redes sociais.