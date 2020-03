Inauguração de obras

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 17:04 horas

O prefeito Rodrigo Drable inaugurou neste sábado, dia 4, a reforma do Hospital da Mulher. O local passou por melhorias no centro cirúrgico, enfermarias, alojamentos e ganhou novos espaços, o que possibilitará a oferta de serviços diferenciados.

A unidade também ganhou mobília, equipamentos, pintura completa e identificação, conforme normas da Rede Cegonha do Ministério da Saúde.

A cerimônia foi realizada no estacionamento da unidade, de forma rápida, para evitar a circulação de pessoas dentro do hospital, assim como a visitação ao local foi restrita, cumprindo o protocolo do Ministério da Saúde em relação ao Covid-19.

Além do prefeito, participaram da entrega o deputado federal Jorge Brás, a vice-prefeita Fátima Lima, o presidente do Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Rio De Janeiro (Cremerj) em Barra Mansa, Dr Bernardo Calvano, vereadores, secretários e representantes do governo municipal.

Na ocasião, o prefeito Rodrigo Drable anunciou a reforma de nove postos de saúde, em sua maioria com recursos enviados pelo deputado Jorge Brás. Rodrigo também falou sobre os obstáculos encontrados no Hospital da Mulher.

“No passado, o hospital foi reformado três vezes, de 2013 a 2016, e apesar disso, o seu interior estava em petição de miséria, com problemas estruturais graves, ao ponto de nós termos que fechar algumas alas e algumas enfermarias. Decidimos enfrentar esse problema da forma que nós podemos. Primeiro, contratamos a reforma do telhado, que foi todo refeito, para evitarmos perder o dinheiro do investimento de pintura e reformas, o que vinha acontecendo de forma reiterada”, disse o prefeito.

Dados positivos

Levantamento do Ministério da Saúde, por meio do DATASUS, aponta Barra Mansa como a cidade do Médio Paraíba com maior redução de mortalidade infantil na classificação TM – Taxa de Mortalidade para municípios com populações superiores a 100 mil habitantes.

Os dados são calculados através de amostragem em 1000 nascidos vivos. Segundo o Dado Vitas SES/RJ, entre 2011 e 2018, Barra Mansa diminuiu esse índice de 12,20 para 7,28, representando uma queda de 40.57%. A segunda melhor iniciativa alcançou uma redução de 14,30%.

De olho na prateleira

A Asserj (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro) informou que até o momento o abastecimento nos supermercados segue dentro da normalidade. Segundo a associação, entre os produtos mais procurados nos supermercados estão alimentos congelados, leite, sucos e papel higiênico.

De olho na prateleira II

Devido ao aumento de vendas nas lojas, as redes de supermercados estão tomando medidas preventivas, como o estreitamento de parcerias com os fornecedores, antecipando pedidos de compras e trabalhando com estoques mais elevados do que a normalidade para garantir uma melhor entrega.

Aviso

Na nota, a Asserj ressalta que os supermercados prestam um serviço essencial de abastecimento para toda a sociedade e segue em constante monitoramento da situação junto aos órgãos competentes. “A Associação reitera ainda que, neste momento, não há necessidade de preocupação por parte dos moradores do Estado e de corridas aos supermercados”, concluiu em nota.

Hollywood regional

A eminente chegada do coronavírus fez o Sul Fluminense se tornar uma verdadeira Hollywood, a capital mundial do cinema.

A maioria dos prefeitos da região gravou vídeo para falar sobre o assunto, anunciando as medidas que serão tomadas e outras coisas menos técnicas.

Com outubro batendo na porta….

Decisão

Por falar em outubro, a eleição municipal de Volta Redonda pode ter um novo desdobramento em breve. Márcia Cury estaria pronta para anunciar qual caminho vai seguir.

Cortejada por muitos lados, ela deve dar sua posição ainda esta semana.

Decisão II

Márcia estava sendo cotada para ser pré-candidata em um grupo encabeçado pelo deputado federal Antônio Furtado e pelo ex-prefeito Gotardo Netto.

Mas também não descartou apoiar o ex-prefeito Antônio Francisco Neto, por quem não esconde a amizade antiga.