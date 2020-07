INB interrompe atividades com utilização de material nuclear em Resende

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 19:37 horas

Resende – A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) informou nesta quarta-feira (29), através de nota que, de acordo com o protocolo de enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19) da empresa, dois supervisores de Radioproteção das instalações da Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), em Resende, foram afastados de suas atividades por terem apresentado sintomas gripais e febre. A unidade possui ainda um (01) supervisor afastado por fazer parte do grupo de risco e outro em férias, que chegou a ser contatado para retornar antecipadamente, mas também apresenta sintomas gripais. Com isso, temporariamente as atividades com utilização de material nuclear foram interrompidas. A empresa enviou, na manhã desta quarta-feira uma nota à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão regulador, informando os procedimentos adotados durante o afastamento de seus supervisores de Radioproteção.

A INB ressaltou que serão tomadas todas as medidas necessárias para que não haja atraso na entrega da 26ª recarga de Angra 1 à Eletronuclear. Atualmente a previsão de restabelecimento das atividades é em 06 de agosto.

Ainda na nota, a empresa destacou que vem adotando diversas medidas para o combate à COVID-19 como a realização de testes rápidos em empregados e terceirizados, higienização das vias e ambientes da unidade, medição de temperatura dos colaboradores, medidas de afastamento no transporte da empresa e barreira sanitária na entrada da FCN em Resende. De acordo com os números obtidos com as testagens, a empresa apresenta baixo índice de contaminação, em comparação à curva de infecção da doença no país.