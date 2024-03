INB recebe reconhecimento por proteção ambiental

Resende – A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) recebeu uma moção honrosa da Agência do Meio Ambiente do Município de Resende/RJ (Amar), durante a centésima reunião da Agência, no dia 22 de fevereiro. A homenagem, em reconhecimento à participação e compromisso com a proteção ambiental do município, também citou como justificativas a participação da empresa no Conselho do Meio Ambiente do Município de Resende (Comar), o papel para a construção de políticas públicas ambientalmente sustentáveis e atuação na defesa dos recursos naturais e da qualidade ambiental do município.

De acordo com o coordenador de Meio Ambiente e Proteção Radiológica Ambiental da INB, Ronaldo Vieira, a homenagem da Agência reconhece que a INB está em um trabalho continuado, atendendo sempre as premissas legais relacionadas à questão ambiental.

“Além disso, a empresa tem participado das reuniões do conselho ativamente, com soluções não só para a INB como também para a comunidade no entorno”, afirmou o coordenador. E completou: “é muito importante quando seu trabalho é reconhecido e vemos que estamos no caminho certo, cuidando não só do meio ambiente, como da saúde, da segurança e da sustentabilidade da empresa. E é importante reforçar ainda que nossa diretoria executiva e presidência tem nos oferecido estrutura necessária para avançarmos em nossas parcerias”.

ATUAÇÃO

O biólogo Adelino De Santi, que juntamente com o químico Rodney Santos representa a INB no Comar, explicou que a empresa tem junto à Agência uma relação regulatória, em especial quanto a podas e remoções de árvores dentro da Fábrica de Combustível Nuclear (FCN). Adelino explicou que muitas atividades desenvolvidas dentro da Fábrica foram compensadas, inclusive com trabalho junto à Amar, com doações de sementes e mudas que, segundo afirmou, melhoraram a qualidade ambiental do município como um todo.

“Nós somos muito transparentes com a Amar e eles também têm sido bem transparentes conosco. Quando acham que é viável, eles clarificam isso de imediato. Não fazemos nada aqui sem autorização da Agência”, explicou o biólogo.