Incêndio atinge siderúrgica no bairro Saudade - Diário do Vale

Incêndio atinge siderúrgica no bairro Saudade

Matéria publicada em 27 de novembro de 2022, 13:04 horas

Imagens mostram rolos de fumaça saindo do local

Barra Mansa – Um incêndio atingiu as instalações da usina siderúrgica da Arcelor Mittal, no bairro Saudade. A unidade pertence ao grupo Arcelor Mittal, a maior empresa siderúrgica do mundo.

Por enquanto, não há detalhes sobre o incidente. O que se sabe é que os bombeiros foram acionados. A Guarda Municipal de Barra Mansa também está no local.

A empresa está fazendo investimentos bilionários na usina, que foi adquirida do grupo Votorantim.