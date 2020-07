Incêndio destrói parte de vegetação na Pedra Selada

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 08:48 horas

Esta é a segunda vez este mês que incêndio ocorre provocando danos ambientais

Itatiaia – Pela segunda vez este mês, foi registrado um novo incêndio na Fazenda Aleluia, área de preservação ambiental monitorada pelo Inea ( Instituto Estadual do Ambiente), na localidade de Pedra Selada, em Itatiaia, no final da tarde desta quinta-feira, 23. Desta vez, segundo guardas do parque, o fogo atingiu uma área de 500 metros, provocando danos ambientais considerado de médio porte. Já o incêndio anterior, há cerca de 20 dias, foi de maior proporção e atingiu pelo menos um quilômetro de vegetação. A causa do incêndio é desconhecida.

Para evitar novos focos na região, que são comuns nesta época do ano devido ao clima seco, guardas do parque, fizeram aceiro – abertura na vegetação para impedir que o fogo se alastre – nas áreas de maior incidência de incêndios. A estimativa é proteger uma área de pelo menos um quilômetro. Devido as queimadas a floresta atingida pelo fogo deverá levar, pelo menos seis meses, para recuperar a vegetação.

O guarda do Parque da Pedra Selada, Emerson Aguiar, disse que as ações de fiscalização para evitar queimadas são intensificadas em períodos de estiagem. A meta, segundo ele, é evitar que o fogo se alastre provocando grandes danos ambientais. Os locais de maior incidência de focos de incêndios são localidades próximas a cachoeiras onde se concentram grupos de trilhas.