Incêndio em abrigo deixa ao menos quatro mortos em Recife

Recife -Um incêndio que atingiu o Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso, em Recife (PE), na madrugada desta sexta-feira (14), deixou quatro mortos e ao menos 15 feridos. Das 19 pessoas no local no momento do acidente, 17 eram crianças.

O incêndio teria começado por volta das 4h, quando 21 viaturas foram enviadas ao local, sendo 12 do Corpo de Bombeiros e nove do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na área do incêndio foram encontrados, já sem vida, uma mulher e uma criança do sexo masculino.

As vítimas foram atendidas no Hospital da Restauração, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Imbiribeira e no Hospital Geral de Areias.

A inalação de fumaça tóxica, causada pela queima de materiais plásticos no local, como brinquedos e materiais escolares provocou todas as mortes até o momento, a informação foi do major do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) Lamartine de Melo.

O major declarou ainda que se trata de um incêndio de pequena proporção, mas a causa ainda não foi identificada.

De acordo com informações passadas pelo diretor geral do Hospital da Restauração Petrus Andrade, a situação clínica principal entre as vítimas são queimaduras nas vias aéreas e inalação de fumaça.

